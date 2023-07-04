Вода, яку подають в будинки миколаївців, придатна лише для господарсько-побутових потреб — прання одягу, миття посуду, прибирання та використання в душі й туалеті. Проте, вживання цієї води для пиття та приготування їжі не рекомендується.

Про це повідомили в «Миколаївводоканалі».

На підприємстві зазначили, що підрив Каховської ГЕС вплинув на стан водоймища, з якого постачається вода в місто, однак фахівці зосереджені на знезараженні та очищенні води, що надходить з водоймища.

Щодня працівники лабораторії перевіряють якість води на мікробіологічні, хімічні та органолептичні показники. Наразі показники якості води залишаються стабільними та не викликають серйозного занепокоєння.

Від допустимих норм, що встановлені вимогами Державних санітарних норм і правил щодо якості та безпеки води в умовах воєнного стану, перевищено:

у 2 рази хлориди, що дають солоний присмак;

у 1,8 раза жорсткість.

Крім того, на очисних спорудах підприємства рідина знезаражується, відстоюється та фільтрується. У зв'язку з цим, під час літнього періоду, мешканцям Миколаєва рекомендується вживати лише бутильовану воду з метою уникнення спалаху інфекційних захворювань.

Зазначимо, що у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС та можливим підвищенням рівня води в річці Інгулець, мешканців Снігурівської громади просять зробити запаси питної води.