Вода, яку подають в будинки миколаївців, придатна лише для господарсько-побутових потреб — прання одягу, миття посуду, прибирання та використання в душі й туалеті. Проте, вживання цієї води для пиття та приготування їжі не рекомендується.
Про це повідомили в «Миколаївводоканалі».
На підприємстві зазначили, що підрив Каховської ГЕС вплинув на стан водоймища, з якого постачається вода в місто, однак фахівці зосереджені на знезараженні та очищенні води, що надходить з водоймища.
Щодня працівники лабораторії перевіряють якість води на мікробіологічні, хімічні та органолептичні показники. Наразі показники якості води залишаються стабільними та не викликають серйозного занепокоєння.
Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
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Вода, яку подають в будинки миколаївців, придатна лише для господарсько-побутових потреб — прання одягу, миття посуду, прибирання та використання в душі й туалеті. Проте, вживання цієї води для пиття та приготування їжі не рекомендується.
Про це повідомили в «Миколаївводоканалі».
На підприємстві зазначили, що підрив Каховської ГЕС вплинув на стан водоймища, з якого постачається вода в місто, однак фахівці зосереджені на знезараженні та очищенні води, що надходить з водоймища.
Щодня працівники лабораторії перевіряють якість води на мікробіологічні, хімічні та органолептичні показники. Наразі показники якості води залишаються стабільними та не викликають серйозного занепокоєння.
Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.