Російські окупанти використовують дитячі заклади на тимчасово захоплених територіях для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в населеному пункті Макарове Луганської області, на території дитячого оздоровчого табору, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів.

У Генштабі нагадали, що це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

— По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення, – йдеться у повідомленні.

Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір «Ялинка», в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки.

Нагадаємо, стало відомо, що 16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату Миколаївської області, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи наразі перебувають у Грузії.