Фонд People's Project оголосив терміновий збір на три БПЛА «Валькірія» для бійців миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади на Донецькому напрямку.

Військові вже вправно працюють з такими безпілотниками, але наразі їх кількості недостатньо, повідомили у фонді.

— Допоможемо разом 79 бригаді витіснити ворога з нашої землі, – кажуть волонтери.

Сума збору складає 900 тисяч гривень. Мета – забрати ці кошти за два тижні та вже придбати безпілотники.

Посилання на банку тут. Деталі збору та інші реквізити за посиланням.

Там пояснили, що на відміну від квадрокоптерів, які підіймаються за принципом вертольота, БПЛА злітають, як літаки. Завдяки цьому, вони можуть мати більшу вагу, а значить і скидати на голову ворога вагомі боєприпаси. БПЛА можуть долати великі відстані, та пересуватись на швидкості 60 км/годину та більше. Ще однією перевагою цих літальних апаратів є те, що вони можуть виконувати місію без використання GPS, що унеможливлює перехоплення сигналу та визначення позицій операторів літального апарату ворогом.