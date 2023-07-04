Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС, що наразі знаходиться під контролем російських окупантів стабільний.

Станом на вівторок він сягає 16,56 метра і цього достатньо для забезпечення потреб станції, повідомили в Енергоатомі.

— Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 4 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м.

В Енергоатомі зауважили, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Також нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Раніше повідомлялося, що представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі. В Офісі президента України відреагували.

Нагадаємо, що Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.