На Миколаївщині працює спеціалізований центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, який інформує населення про те, як діяти у разі радіаційної та інших загроз.

Про це під час брифінгу розповів завідувач кабінету Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області Віталій Люшенко.

За його словами, застосування калій йоду для захисту від радіаційної загрози не всім корисно.

— Йодна профілактика не завжди корисна. По-перше, людям старшим за 40 років калій йодид не призначають. По-друге, він також недоречний і заборонений тим, у кого є надлишок йоду в організмі, — розповів він

За словами Віталія Люшенка, слід уважно ставитися до вживання препарату. Його приймають одноразово, виключно після офіційного повідомлення влади.

— Ті таблетки, вони вживаються за пів години до того, як людина потрапляє в зону радіаційного забруднення. Найбільша ефективність досягається, коли вживається заздалегідь, але важко прогнозувати, коли саме заздалегідь,— розповідає він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Як діяти в разі вибуху на ЗАЕС, читайте в статті.