У селі Павло-Мар‘янівка, що на Снігурівщині, станом на 3 липня місцеві жителі власноруч відновлюють свої будинки, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Через вихід з берегів річки Інгулець у селищі було підтоплено майже 35 будинків.

Про це розповіли жителі Павло-Мар’янівки, повідомляє «Суспільне».

Жителька Павло-Мар’янівки Олена проживає на березі річки Інгулець. Вона розповідає, що після підриву Каховської ГЕС з будинку довелось усе викинути на смітник, адже через підтоплення речі зіпсовані.

— Ми залишилися без нічого, все майно ми вивезли на сміття, вже будинок вичистили. Це вже залишилось, як дрова – це не меблі, це вже дрова, а так ми все вивезли. Вода брудна, воно все смердюче, воно все порозкисало, ніяке, — говорить Олена.

Будинок Олени тиждень був у воді. Жінка каже, що не знає, де взяти гроші на відновлення житла.

— У нас будинок затопило десь 15 сантиметрів до стелі. Тут вода повністю була, тут впало все. Все це була вода, все зруйнувалося, перестінки всі, все майно тут плавало. Мабуть, буду шукати гроші, аби купити нове житло, тому що це відновити важко. Ми два пенсіонери тут живемо, от тут стіна лопнула, її треба руйнувати й будувати наново. Це велика праця і великі гроші, — розповідає Олена.

Жителька села Ольга також займається поновленням свого будинку, який постраждав через затоплення. Жінка говорить, допомагають волонтери з різних регіонів.

— Дуже допомогли нам, приїхали брати з Кривого Рогу в перший день попрацювали, повиносили меблі. Зараз (3 липня — ред.) з Одеси у нас працюють теж віряни, брати, вони обривають до каміння, сушать стіни, сьогодні обламали перестінок, бо він хитався, — розказує Ольга.

За словами Ольги, оновити будинок вона встигне до зими.

— Я вірю, що ми до зими будемо в оновленому, гарному будинку жити. Вода стала відходити, стіни висихали й запах уходив. Ми в принципі нічого не робили, тільки вивозили, тут одну купу вже вивезли, — каже Ольга.

Раніше повідомлялося, що мешканці Снігурівки та сільських населених пунктів в громаді, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу: 5000 грн від уряду та 6600 грн від міжнародних організацій.