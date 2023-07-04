Ексдиректорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка обласної ради Світлана Федорова закликала українців не панікувати через існуючу загрозу аварії на ЗАЕС та не вживати без необхідності йодид калію.
В ефірі телеканалу «Прямий» лікарка зауважила, що без призначення лікаря вживати йодид калію небезпечно.
— Хочу всіх застережити, що йодид калію приймається лише за призначенням лікаря, або є сповіщення про викид радіаційного йоду. Якщо ми зараз говоримо, що є побоювання, що на Запоріжській АЕС щось трапиться, то це не означає, що буде викид йоду. Зараз дуже низький відсоток того, що може статися викид радіаційного йоду. Крім радіаційного йоду є багато інших небезпечних речовин, від яких не захищає йодид калію, — розповіла вона.
Крім того, лікарка зауважила, що не треба домашніх тварин годувати йодидом калія чи проводити інші маніпуляції.
— Дуже багато бачу в інтернеті усіляких пропозицій постригти котиків, песиків, намастити їх йодом у разі, якщо щось трапиться. Не треба наших домашніх улюбленців мастити. Якщо вас небезпека застане, коли ви гуляєте на вулиці з твариною, треба прийти додому та помити його звичайним милом для прання. Давати йодид калію тварині не потрібно, — розповіла вона.
Також Світлана Федорова порадила у разі аварії на ЗАЕС дотримуватись затверджених правил поведінки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях сьогодні, 29 червня, розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
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Ексдиректорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка обласної ради Світлана Федорова закликала українців не панікувати через існуючу загрозу аварії на ЗАЕС та не вживати без необхідності йодид калію.
В ефірі телеканалу «Прямий» лікарка зауважила, що без призначення лікаря вживати йодид калію небезпечно.
— Хочу всіх застережити, що йодид калію приймається лише за призначенням лікаря, або є сповіщення про викид радіаційного йоду. Якщо ми зараз говоримо, що є побоювання, що на Запоріжській АЕС щось трапиться, то це не означає, що буде викид йоду. Зараз дуже низький відсоток того, що може статися викид радіаційного йоду. Крім радіаційного йоду є багато інших небезпечних речовин, від яких не захищає йодид калію, — розповіла вона.
Крім того, лікарка зауважила, що не треба домашніх тварин годувати йодидом калія чи проводити інші маніпуляції.
— Дуже багато бачу в інтернеті усіляких пропозицій постригти котиків, песиків, намастити їх йодом у разі, якщо щось трапиться. Не треба наших домашніх улюбленців мастити. Якщо вас небезпека застане, коли ви гуляєте на вулиці з твариною, треба прийти додому та помити його звичайним милом для прання. Давати йодид калію тварині не потрібно, — розповіла вона.
Також Світлана Федорова порадила у разі аварії на ЗАЕС дотримуватись затверджених правил поведінки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях сьогодні, 29 червня, розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.