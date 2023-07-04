Жителька Миколаєва поскаржилась на неприбране сміття та нескошену суху траву у Центральному районі міста.

Про це Любов Крута написала в групі Contact Center при Миколаївській міській раді.

Жінка зазначає, що по вулиці Велика Морська через велику кількість гілок дерев, які комунальники не прибирають, неможливо проходити.

— Доброго дня. Просимо вас навести лад по вулиці Велика Морська від вулиці Мала Морська до Громадянської. Це центр міста, є зупинка, але дуже брудно. По вулиці Велика Морська неможливо ходити, через гілля дерев, яке дуже низько. Просимо вас прибрати сміття і суху траву. Спилити гілки дерев, навести лад. Бо не можна пройти вулицею, – написала жінка.

Нагадаємо, що на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що адміністрація Центрального району Миколаєва збирається витратити 3 мільйонів 103 тисячі гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ впродовж 2023 року.