В тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці у вівторок, 4 липня, пролунали потужні вибухи. Над містами спостерігають клуби диму.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Мешканці Макіївки опублікували фото, на яких за їх словами і є наслідки «прильотів» в окупованому місті. Телеграм-канали у той час пишуть про влучання у місцеву лікарню, де за їхніми даними є потерпілі.

Також канали публікують фотографії та відео наслідків влучань в Донецьку. Згодом Стратком ЗСУ підтвердив інформацію щодо підриву складу БК.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 4 липня, обстріляла місто Первомайський Харківської області. Внаслідок вибуху спалахнуло кілька автомобілів на стоянці. Стало відомо про 38 постраждалих, із них 12 – діти.