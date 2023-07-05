Міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України.
Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.
Зазначається, що це рішення дозволить муніципалітетам приймати більше переселенців з України.
Також муніципалітети зможуть надавати тимчасові гранти на створення таких закладів та розширення існуючих. Тимчасове схвалення та гранти можуть бути надані на термін до 3 років.
Постанова видана відповідно до тимчасових правил, передбачених законом про дитячі садки, дію якого парламент Норвегії вирішив продовжити до 1 липня 2024 року. Вона втратить чинність разом із завершенням дії закону.
Нагадаємо, відсьогодні, 5 червня, у Миколаєві починають працювати дитячі садки у Заводському та Корабельному районі. Загалом їх можуть відвідувати 800 дітей.
Раніше, 22 червня комісія, створена міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем, перевірила укриття у дитячому садку у Центральному районі та рекомендувала дозволити набір та приймання дітей у заклад.
Також повідомлялося, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.
Також, як відомо, міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 млн на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
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Міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України.
Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.
Зазначається, що це рішення дозволить муніципалітетам приймати більше переселенців з України.
Також муніципалітети зможуть надавати тимчасові гранти на створення таких закладів та розширення існуючих. Тимчасове схвалення та гранти можуть бути надані на термін до 3 років.
Постанова видана відповідно до тимчасових правил, передбачених законом про дитячі садки, дію якого парламент Норвегії вирішив продовжити до 1 липня 2024 року. Вона втратить чинність разом із завершенням дії закону.
Нагадаємо, відсьогодні, 5 червня, у Миколаєві починають працювати дитячі садки у Заводському та Корабельному районі. Загалом їх можуть відвідувати 800 дітей.
Раніше, 22 червня комісія, створена міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем, перевірила укриття у дитячому садку у Центральному районі та рекомендувала дозволити набір та приймання дітей у заклад.
Також повідомлялося, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.
Також, як відомо, міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 млн на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.