Міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Зазначається, що це рішення дозволить муніципалітетам приймати більше переселенців з України.

Також муніципалітети зможуть надавати тимчасові гранти на створення таких закладів та розширення існуючих. Тимчасове схвалення та гранти можуть бути надані на термін до 3 років.

Постанова видана відповідно до тимчасових правил, передбачених законом про дитячі садки, дію якого парламент Норвегії вирішив продовжити до 1 липня 2024 року. Вона втратить чинність разом із завершенням дії закону.

Нагадаємо, відсьогодні, 5 червня, у Миколаєві починають працювати дитячі садки у Заводському та Корабельному районі. Загалом їх можуть відвідувати 800 дітей.

Раніше, 22 червня комісія, створена міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем, перевірила укриття у дитячому садку у Центральному районі та рекомендувала дозволити набір та приймання дітей у заклад.