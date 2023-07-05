Станом на ранок середи, 5 липня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу 700 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, за добу Сили оборони знищили 36 артсистеми, більше 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 9 бойових броньованих машин ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, війська РФ минулої доби 6 разів обстрілювали територію Миколаївщини.
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Станом на ранок середи, 5 липня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу 700 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, за добу Сили оборони знищили 36 артсистеми, більше 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 9 бойових броньованих машин ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, війська РФ минулої доби 6 разів обстрілювали територію Миколаївщини.