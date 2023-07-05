Станом на ранок середи, 5 липня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу 700 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, за добу Сили оборони знищили 36 артсистеми, більше 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 9 бойових броньованих машин ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4062 (+3) од,

бойових броньованих машин — 7917 (+9) од,

артилерійських систем — 4288 (+36) од,

РСЗВ — 656 (+9) од,

засоби ППО — 395 (+1) од,

літаків — 315 од,

гелікоптерів — 309 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),

крилаті ракети — 1264,

кораблі /катери — 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22) од,

спеціальна техніка — 598 (+8) од.

Нагадаємо, війська РФ минулої доби 6 разів обстрілювали територію Миколаївщини.