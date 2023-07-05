Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 оголосив тендер на ремонт всередині будівлі, яка постраждала в результаті обстрілу росіян.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На роботи планують витратити 2 мільйона 926 тисяч 241 гривню. Аукціон запланований на 12 липня. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця року.

У техзавданні, зокрема, йде мова про ремонт стель та стін, заміну окремих ділянок трубопроводів та системи опалення, встановлення дверних блоків, заміну частини електропроводки та системи освітлення, встановлення нагрівачів та кондиціонерів.

Нагадаємо, пошкоджений ударом РФ корпус миколаївського політеху планують відремонтувати за 22 мільйона гривень.