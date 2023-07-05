Розвідка Великої Британії відзначає, що генерали Сергій Суровікін і Юнус-бек Євкуров не з’являються на публіці після збройного заколоту Євгена Пригожина і групи «Вагнер», і вважає це ознакою розколу в російській системі нацбезпеки.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 5 липня.

Зокрема, відомство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергія Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.

Як зазначили у розвідці, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту «вагнерівців», а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке транслювалося по телебаченню.

У відомстві нагадали, що на відео потрапила розмова Євкурова з Пригожиним під час захоплення групою військових об'єктів Ростова-на-Дону.

Британські розвідники не підтверджують дані про те, що Суровікін заарештований, але зазначають, що він може перебувати під підозрою через тривалі зв'язки з «Вагнером», починаючи з його служби в Сирії з 2017 року.

Британська розвідка називає Суровікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть розкол.

— Підозра, що потенційно впала на високих російських командирів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин розпочав, а потім скасував заколот.

Також повідомлялося, що генерал Сергій Суровікін, колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, заздалегідь знав, що ватажок найманців "Вагнера" Євген Пригожин планував військовий заколот.