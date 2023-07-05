Кампанія ментального здоровʼя «Ти як?» спрямована на розвиток здатності психіки відбивати атаки стресових чинників і подолання стереотипів, які заважають звернутися по допомогу.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

Вона розповіла, що другу хвилю комунікаційної кампанії запустили, щоб посилити «емоційну ППО» українців, тобто розвинути здатність психіки відбивати атаки стресових чинників. А ще – здолати стигму, яка заважає звернутися по допомогу, якщо внутрішніх ресурсів замало.

— Передусім треба забути, викоренити страхи й стереотипи, пов’язані з темою ментального здоров’я, які залишилися з радянських часів, коли люди навіть із найменшими психічними розладами зазнавали дискримінації, коли було не прийнято «скаржитися», хоча насправді, це означало відверто зізнатися, що ти не ОК, — сказала Олена Зеленська.

Вона додала, що прості техніки самодопомоги та підтримки людей поруч відтепер будуть у потягах, на ситілайтах, у теле- та радіоефірах, аптеках і супермаркетах, соціальних мережах.

Також перша леді подякувала всім, хто долучається до цієї важливої справи та вважає, що згуртовано можна зробити турботу про ментальне здоров’я щоденною звичкою українців.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, що вперше після пандемії коронавірусу та початку повномасштабної війни Табір активної реабілітації у місті Чортків Тернопільської області приймав людей.