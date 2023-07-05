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У середу, 5 липня, над Миколаївською областю збили вісім російських безпілотників.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено:

4 БпЛА «Ланцет»

2 БпЛА «Мерлін-ВР»

1 БпЛА «Zala»

1 БпЛА «Орлан-10».

Нагадаємо, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу 700 військових.