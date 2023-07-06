Станом на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 тисячі 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4068 (+6) од,

бойових броньованих машин — 7932 (+15) од,

артилерійських систем — 4310 (+22) од,

РСЗВ — 657 (+1) од,

засоби ППО — 404 (+9) од,

літаків — 315 од,

гелікоптерів — 309 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21),

крилаті ракети — 1264,

кораблі /катери — 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23) од,

спеціальна техніка — 605 (+7) од.