Станом на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 тисячі 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 5 липня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено 8 ворожих БпЛА.
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Станом на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 тисячі 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 5 липня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено 8 ворожих БпЛА.