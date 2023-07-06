75-річний мешканець Березнегуватщини вважався загиблим після удару РФ по його будинку. З’ясувалося, що дідусь живий, коли той прийшов до сервісного центру МВС у Новому Бузі.

Про це повідомили в пресслужбі Регіонального сервісного центрк МВС в Миколаївській област.і

«Задля обміну посвідчення водія, звернувся 75 річний чоловік. Під час перевірки по базах, стало зрозуміло, що випадок неординарний. У відповідних реєстрах дана особа зазначена як загибла внаслідок воєнних дій», — йдеться у повідомленні.

Більше року село Пришиб, де жив Володимир, знаходилось на лінії зіткнення, в епіцентрі тривалих артилерійських дуелей. Однієї ночі, під час чергових обстрілів росіяни поцілили по будинку чоловіка. Після цього він пішов пішки до родичів в Березнегувате. Однак односельці подумали, що пан Володимир загинув. Відповідні дані внесли до реєстрів.

«Адміністратор вже направив матеріали для корегування до відділку поліції. Тож попереду у пана Володимира ще багато дивовижних зустрічей та безліч позитивних емоцій», — додали в Регіональному центрі МВС.

Нагадаємо, минулого літа журналісти показали, як виглядає село Пришиб. На той час там не залишилося людей: після інтенсивних бомбардувань протягом 4 днів його залишили усі мешканці.