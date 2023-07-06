У Миколаєві слідчого поліції викрили за вимагання 1200 доларів США хабаря за зменшення відповідальності для підозрюваного у крадіжці.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

24-річний слідчий одного з відділень поліції Миколаївського райуправління вимагав від чоловіка, що підозрюється за крадіжку, неправомірну вигоду у розмірі 1200 доларів США за зменшення терміну покарання та перекваліфікацію злочину.

Після отримання хабаря слідчого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а кошти вилучили.

Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди»).

Найближчим часом фігуранту буде обраний запобіжний захід.

Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що командиру взводу однієї з військових частин ВМС ЗСУ на Миколаївщині повідомили про підозру за фактами вимагання грошей та погрози насильством.