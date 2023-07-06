У Росії зникла потреба у таборах для своїх військових у Білорусі. Так представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк пояснив опубліковані білоруською службою Радіо Свобода супутникові знімки, які свідчать про те, що на трьох основних білоруських полігонах демонтують наметові містечка, які були створені для підготовки російських мобілізованих.

Як зазначили білоруські журналісти, табори на полігонах прибрали за два дні, що відображено на супутникових знімках за 2 та 4 липня.

На фото, зробленому 4 липня, табору на полігоні Обуз-Лесновський під Барановичами фактично вже немає. На Лепельському полігоні також видно, що наметове містечко перебуває в процесі демонтажу. Третій полігон – Репіще під Осиповичами демонтували до 4 липня.

Водночас, підкреслює Радіо Свобода, практично в цей самий час почалося будівництво наметового містечка в селі Ціль Осиповицького району, ймовірно, для терористів групи Вагнера.

Відповідаючи на запитання, чому у Білорусі демонтують табори для російських мобілізованих, Черняк в коментарі LIGA.net заявив, що у Росії відпала потреба в них.

— Табори використовувалися для підготовки мобілізованих. Тепер такої потреби немає, – сказав представник ГУР.

Причиною ж відсутності необхідності він назвав те, що сьогодні на території РФ достатньо власних полігонів для підготовки мобілізованих.

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр Польщі Ярослав Качинський повідомив, що через присутність представників приватної військової компанії «Вагнер» у Білорусі буде посилений східний кордон Польщі.