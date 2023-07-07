Російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права - загарбники використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ та з метою використання цивільного населення як живого щита.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію «Весна» російські військовослужбовці облаштували військову базу.

Тут перебуває понад 800 окупантів та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів.

У населеному пункті Чумаківка Херсонської області вороги переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва». Тут проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що через великі втрати окупанти переобладнали в Новомихайлівці Херсонської області під польовий шпиталь дитсадок і туди привезли близько 50 поранених росіян.

Нагадаємо, що зранку, 6 липня, російські війська знову обстріляли місто Очаків Миколаївського району. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків загорілась покрівля одноповерхової будівлі.