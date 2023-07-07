У Миколаєві до вечора 7 липня не буде води на декількох вулицях Центрального району.

Як повідомили у «Миколаївводоканалі», через аварію на водопровідній мережі, до 20:00 припинено подачу води в будинки, що розташовані між вулицями Артилерійська та Обсерваторна від вулиці Шевченко до вулиці Нікольська.

Раніше повідомлялося, що вода, яку подають в будинки миколаївців, придатна лише для господарсько-побутових потреб — прання одягу, миття посуду, прибирання та використання в душі й туалеті. Проте, вживання цієї води для пиття та приготування їжі не рекомендується.