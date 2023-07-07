В двадцятьох зразках грунту з підтоплених територій Миколаївської області не виявили шкідливих домішок.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зразки грунту перевіряли на вміст солей важких металів, нафтопродуктів, пестицидів, гельмінтів. За результатами досліджень, всі зразки відповідають нормативним показникам.

Наразі в роботі ще 16 зразків грунту із населених пунктів Снігурівської міської громади.

Також фахівці нагадали, що в населених пунктах, що постраждали під час підтоплення, для приготування страв та пиття необхідно використовувати очищену фасовану воду та з пунктів розливу після кип’ятіння.

Раніше повідомлялося, що перевищень гранично допустимих концентрацій забрудення у річці Інгулець, Дніпро-Бузькому та Бузькому лиманах у Миколаївській області не встановлено.

Також повідомлялося, що в Миколаєві та області продовжили дію заборони на купання та вилов риби у водоймах через наслідки підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ.