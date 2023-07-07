Російські окупанти збираються перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан «гарячого зупину». При цьому вони свідомо не виводять енергоблок №5 у «холодний зупин».

Про це заявили в «Енергоатомі».

— Псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо. При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у «холодний зупин». А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» — на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації, - заявили в компанії.

В «Енергоатомі» додали, що український оперативний персонал ніяк не може вплинути на цю ситуацію, «адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових».

— І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян, — йдеться у повідомленні.

Що означає гаряча зупинка енергоблоку

Гаряча зупинка реактора означає, що за потреби його потужність для поновлення виробництва електроенергії можна підняти у стислі терміни. Однак реактори, що перебувають у такому стані є найнебезпечнішими на станції, оскільки вибух реактора, який працює, спричинить значно більше забруднення, ніж викиди після вибуху ректорів на так званій «холодній зупинці».

Крім того, режим «холодного зупину» з моменту втрати зовнішнього електропостачання та води для охолодження реактора дозволяє станції працювати ще протягом 8 днів. Натомість у стані «гарячого зупину» аварія із радіаційними викидами може статися вже через 27 годин.

Раніше повідомлялося, що на даху четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС, про мінування якого повідомляв Генштаб, зафіксували нові об'єкти.