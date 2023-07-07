Сили протиповітряної оборони в ніч на п'ятницю ліквідували 12 із 18 «шахедів», запущених російськими окупаційними військами з Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
— У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 6 липня українські захисники збили над Миколаївською областю ракету морського базування «Калібр».
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Сили протиповітряної оборони в ніч на п'ятницю ліквідували 12 із 18 «шахедів», запущених російськими окупаційними військами з Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
— У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 6 липня українські захисники збили над Миколаївською областю ракету морського базування «Калібр».