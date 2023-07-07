Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу, 6 липня. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,

танків — 4070 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7944 (+12) од,

артилерійських систем — 4330 (+20) од,

РСЗВ — 658 (+1) од,

засоби ППО — 408 (+4) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),

крилаті ракети −1271 (+7),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10) од,

спеціальна техніка — 612 (+7).

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони в ніч на п'ятницю ліквідували 12 із 18 «шахедів», запущених російськими окупаційними військами з Приморсько-Ахтарська.