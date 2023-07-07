Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу, 6 липня. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони в ніч на п'ятницю ліквідували 12 із 18 «шахедів», запущених російськими окупаційними військами з Приморсько-Ахтарська.
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Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу, 6 липня. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони в ніч на п'ятницю ліквідували 12 із 18 «шахедів», запущених російськими окупаційними військами з Приморсько-Ахтарська.