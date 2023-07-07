В Інгульському районі демонтували МАФ, який був прихистком для безхатченків.

Про це повідомили в пресслужбі адміністрації Інгульского району.

Під час розбирання споруди було навантажено та вивезено дві вантажівки мотлоху та іншого непотребу, які роками накопичувалися всередині обʼєкту і ніким не використовувалися.

— На колективне звернення мешканців будинків за адресою: вул. Космонавтів, 146-148 - проведено демонтаж тимчасової споруди, яка розміщена посеред двору та була розсадником бруду і прихистком для безхатченків та щурів, – зазначили в адміністрації.

Як відомо з початку повномасштабної війни у Миколаєві демонтовано понад 200 білбордів, матеріали з них передали на потреби Збройних сил України.