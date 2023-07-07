Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту «Акту на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік.

Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, країни можуть реалізувати план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України.

Узгоджене положення дасть змогу терміново виділити 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для підтримки нарощування виробничих потужностей для виробництва боєприпасів типу «земля-земля», артилерійських боєприпасів, а також ракет.

Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент. Очікується, що її підписання і набуття чинності відбудеться до кінця липня.

Як відомо, «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.