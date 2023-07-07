Контррозвідка СБУ під час оперативних дій затримала агента ФСБ, який отримав вороже завдання – влаштуватися до місцевої оборонної компанії та збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігуранту вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу почав збір розвідданих на користь РФ. Однак, СБУ ретельно документувала кожен його крок. Контррозвідники СБУ затримали фігуранта «‎на гарячому»‎, коли він приховано фотографував таємні документи.

Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в Росії, де працював на різних підприємствах.

Згодом його перевели в «‎режим очікування»‎ і відправили в Україну, де «‎активували»‎ після початку повномасштабного вторгнення.

Передачу секретних відомостей він мав здійснювати через один з месенджерів. У разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба гарантувала йому своє сприяння у виїзді до РФ і отриманні громадянства країни-агресора.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали військового, який пропонував працівнику Служби безпеки України 4300 доларів за «допомогу» зі зняттям з військового обліку.

Раніше повідомлялося, що керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.

До того, у березні цього року СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Взимку, 27 січня, прикордонники на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який видавав із себе жінку.