В Україні розпочали свою роботу перші інклюзивні автошколи. Наразі проєкт запустили в п'ятьох містах України, але планують розширювати.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Автошколи для осіб з інвалідністю - флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи дружини президента Олени Зеленської «‎Без бар’єрів»‎. Його мета - створити ефективну й комфортну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей і потреб.

Перші п’ять таких автошкіл відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

До навчання запрошують людей з інвалідністю, які прагнуть уперше отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах вже проходять перші 22 учні, один уже отримав посвідчення водія.

— Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями", - зазначила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Записатися до однієї з п'яти автошкіл можна на сайті МВС.

Нагадаємо, 13 червня у Миколаєві відбулась регіональна конференція з безбар’єрності на тему «Безбар’єрна Україна», у межах якої презентовано «Довідник безбар’єрності» – гід з толерантної взаємодії, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Повідомлялося, що депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець вважає, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.