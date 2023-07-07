32 жителі Миколаївщини стали переможцями першого «Миколаївського диктанту», який відбувся 28 червня у День Конституції України.
Працівник бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького Павло Москальов розповів, що загалом у диктанті взяли участь 585 учасників.
— Для них диктант читав заслужений артист України, актор Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Максим Руденко. З усіх вчасно надісланих й вірно завантажених перевірили 560 робіт, - написав Павло Москальов.
Він розповів, що оголошення переможців акції та їх нагородження відбудеться на День Незалежності України. Про дату й час, місце його проведення буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, також у Миколаєві пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.
Раніше, 27 травня, у Каштановому сквері в Миколаєві 27 відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових 36-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського.
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32 жителі Миколаївщини стали переможцями першого «Миколаївського диктанту», який відбувся 28 червня у День Конституції України.
Працівник бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького Павло Москальов розповів, що загалом у диктанті взяли участь 585 учасників.
— Для них диктант читав заслужений артист України, актор Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Максим Руденко. З усіх вчасно надісланих й вірно завантажених перевірили 560 робіт, - написав Павло Москальов.
Він розповів, що оголошення переможців акції та їх нагородження відбудеться на День Незалежності України. Про дату й час, місце його проведення буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, також у Миколаєві пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.
Раніше, 27 травня, у Каштановому сквері в Миколаєві 27 відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових 36-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського.