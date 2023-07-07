В Миколаївській міській раді створили третю робочу групу по розробленню плану відновлення та розвитку громади.

Відповідне розпорядження мера Олександры Сєнкевича за №136р опубліковано на сайті міської ради. Документ датований 5 липня.

Зазначається, що комісія створюється з метою організації діяльності та налагодження процесів з розроблення плану відновлення та розвитку Миколаївської міської територіальної громади.

Також розпорядженням затверджено склад робочої групи, головою призначено мера Олександра Сєнкевича. Заступниками будуть Віталій Луков та Сергій Коренєв. Загалом до складу групи увійшло 10 чиновників та чотири представники громадської організації «Агенція відновлення та розвитку».

Контроль за виконанням міський голова залишив за собою.

Зазначимо, що перед цим у міській раді створили вже дві подібні робочі групи. Так, 8 лютого цього року в Миколаївській міській раді було створено робочу групу по відновленню міста, яке постраждало та зазнало значних руйнувань внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Очолити її довірили віце-меру Сергію Коренєву.

Крім того влітку 2022 року вже було створено робочу групу по відновленню Миколаєва, яку також очолив заступник миколаївського міського голови Сергій Коренєв.