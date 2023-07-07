Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що зараз партнери з Данії співпрацюють напряму з громадами нашої області, щоб отримати необхідну інформацію і надати допомогу, яка дійсно потрібна. В свою чергу Миколаївська обласна адміністрація контролює, щоб громади «не просили зайвого».

Про це він розповів в коментарі для YouTube-каналу «Фабрика новин».

За словами Віталія Кіма, співпраця з Данією налагоджена дуже добре. Міжнародні партнери надають Миколаївщині все, що потрібно для відновлення в конкретній громаді. Проте бувають випадки, коли отримавши допомогу, громади намагалися витратити свої зекономлені кошти на непершочергові потреби.

— Данія переформатувала відносини не через бюрократичну модель, а напряму. Міжнародні недержавні організації зробили спеціалізацію. Тобто не всі займаються всім, а певна організація закриває медичний блок, друга соціальний, інша технічний. Вони почали давати нам, не те, що вони мажуть, а те, що нам треба. Також ми напряму їх законтактували з громадами і дані, які потрібні партнерам, громади надають безпосередньо. Це скорочує інформаційний обмін, а ми це координуємо і не дозволяємо зайвого просити. Були випадки, коли наша організація отримала техніку і такі: «О! У нас вивільнилися кошти, зараз ми купимо собі машини». Я кажу: «Я зараз вам куплю машини!». Тобто відмінили цей тендер. Контролюємо цю ситуацію, працюємо напряму, — розповів Віталій Кім.

Раніше повідомлялося, що приблизно 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

Нагадаємо, що у понеділок, 3 липня, під головуванням Міністра співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дена Янніка Йоргенсена відбулося друге засідання керівного комітету по співпраці Королівства Данія та Миколаївської області.

Як повідомлялося, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Пізніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.