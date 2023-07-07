Моральний стан тварин у Миколаївському зоопарку не змінився з початку повномасштабної війни. Зі слів директора зоопарку Володимира Топчого, тварини почувають себе добре і майже не реагують на вибухи.

В інтерв’ю виданню Бабель він розповів, що мешканці зоопарку живуть нормальним життям.

— Тварини у нас народжують, добре харчуються, пʼють і какають ― війна на їхнє самопочуття не вплинула. Якось я ішов повз слонів, і в цю мить впала частина ракети. Від вольєра було метрів десять, був такий звук, що я аж присів. Перелякався. Дивлюсь, а слони спокійно ходять, щось жують. Вухом не повели, — сказав Володимир Топчий.

Також директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповів, що з початку війни їм вдалось зібрати 2,5 мільйона доларів з донатів та продажу онлайн-квитків.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування. А потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.