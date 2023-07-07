Вчора, 6 липня, о 16 годині було зафіксовано рекордне за першу половину літа споживання електроенергії.

Про це повідомляє «Укренерго».

— Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер. Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання – у першу чергу активне використання кондиціонерів. Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків, – розповіли у компанії.

В «Укренерго» зазначили, що минулого літа такі піки споживання не були складним завданням для енергосистеми, але зараз вона все ще відновлюється після російських ракетних атак.

Тому українців просять зменшити використання кондиціонерів та потужних електроприладів з 16 до 23 години.