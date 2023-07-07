У Снігурівці відновили подачу води через мережу водопостачання у мікрорайоні «6-та дільниця».

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

— Ще раз хочу нагадати усім мешканцям міста, що вода з міської водомережі є технічною! Вона непридатна для вживання та приготування їжі, – написав він.

Наразі воду з водопровідної мережі можна використовувати для:

• прання речей; • санітарних потреб

Враховуючи результати аналізів, воду з місцевої водопровідної мережі ні в якому разі не можна використовувати для:

• вживання (навіть після кип’ятіння); • приготування їжі; • миття посуду; • миття овочів і фруктів; • щоденних гігієнічних процедур (купання, вмивання та чистки зубів); • набору в басейни та інші місткості.

Нагадаємо, з неділі, 2 липня, в Снігурівці відновили подачу води по всьому місту.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.

Місту передали ізраїльський водогенератор, який нещодавно в Миколаївську область привіз головний Рабин України Моше Реувен Асман.