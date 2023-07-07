У Снігурівці відновили подачу води через мережу водопостачання у мікрорайоні «6-та дільниця».
Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Ще раз хочу нагадати усім мешканцям міста, що вода з міської водомережі є технічною! Вона непридатна для вживання та приготування їжі, – написав він.
Наразі воду з водопровідної мережі можна використовувати для:
• прання речей;
• санітарних потреб
Враховуючи результати аналізів, воду з місцевої водопровідної мережі ні в якому разі не можна використовувати для:
• вживання (навіть після кип’ятіння);
• приготування їжі;
• миття посуду;
• миття овочів і фруктів;
• щоденних гігієнічних процедур (купання, вмивання та чистки зубів);
• набору в басейни та інші місткості.
Нагадаємо, з неділі, 2 липня, в Снігурівці відновили подачу води по всьому місту.
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
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У Снігурівці відновили подачу води через мережу водопостачання у мікрорайоні «6-та дільниця».
Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Ще раз хочу нагадати усім мешканцям міста, що вода з міської водомережі є технічною! Вона непридатна для вживання та приготування їжі, – написав він.
Наразі воду з водопровідної мережі можна використовувати для:
• прання речей;
• санітарних потреб
Враховуючи результати аналізів, воду з місцевої водопровідної мережі ні в якому разі не можна використовувати для:
• вживання (навіть після кип’ятіння);
• приготування їжі;
• миття посуду;
• миття овочів і фруктів;
• щоденних гігієнічних процедур (купання, вмивання та чистки зубів);
• набору в басейни та інші місткості.
Нагадаємо, з неділі, 2 липня, в Снігурівці відновили подачу води по всьому місту.
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
Місту передали ізраїльський водогенератор, який нещодавно в Миколаївську область привіз головний Рабин України Моше Реувен Асман.