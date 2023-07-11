У Фінляндії із 10 липня почали діяти нові обмеження на в’їзд у країну громадян Росії, а також їх переміщення в інші країни через фінську територію. Росіянам, у яких у Фінляндії є нерухомість, тепер потрібні не лише документи, що доводять право власності, а й підстави особистої присутності.

Про нововведення раніше розповідало видання Yle.

Відомо, що для підприємців Фінляндія тепер може бути лише «кінцевою точкою поїздки у необхідних справах комерційної діяльності, яка передбачає особисту присутність», але не країною транзиту під час бізнес-поїздки.

При цьому студентам приїжджати буде дозволено лише у разі навчання, що веде до здобуття ступеня вищої освіти, або навчання по обміну.

Нагадаємо, ще влітку минулого року парламент Фінляндії вирішив побудувати міцний паркан на 1300-кілометровому східному кордоні з Росією.