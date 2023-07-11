Суд у Канаді встановив, що емодзі пальця вгору може підтверджувати, що людина офіційно укладає договір та оштрафував на 61 тисячу доларів фермера, який емодзі у повідомленні про договір, але не виконав його.
Про це пишуть такі видання як The Guardian та The New York Times.
Фермер Кріс Ахтер з провінції Саскачеван у 2021 році не поставив 86 тонн льону покупцю Кенту Міклборо, що спонукало останнього звернутися до суду.
Чоловік пояснив, що обговорив з фермером потенційну угоду телефоном, а потім надіслав йому повідомлення з проєктом контракту, додавши: «Будь ласка, підтвердьте контракт на льон».
У відповідь Кріс Ахтер поставив емодзі «великий палець вгору». Покупець подумав, що фермер схвалив договір, але льон до домовленої дати так й не надійшов.
Кенту Міклборо пояснив, що в минулому він уже укладав контракти з Крісом Ахтером за допомогою текстових повідомлень. Водночас фермер стверджує, що емодзі «просто підтверджує, що він отримав контракт на льон», але воно не означає, що він погоджувався з умовами угоди.
Суддя став на бік покупця та оштрафував фермера. Він спирався на визначення смайлів від сайту Dictionary.com, в якому зазначається, що «великий палець угору» використовується для вираження згоди, схвалення або заохочення.
Нагадаємо, миколаївський фермер дві доби рятував овочі від підтоплення.Для того, щоб урятувати овочі від підтоплення водами річки Південний Буг, які розлилися внаслідок підриву дамби Каховського водосховища, фермер на Миколаївщині насипав земляний вал уздовж річки і не пустив воду на поля.