Суд у Канаді встановив, що емодзі пальця вгору може підтверджувати, що людина офіційно укладає договір та оштрафував на 61 тисячу доларів фермера, який емодзі у повідомленні про договір, але не виконав його.

Про це пишуть такі видання як The Guardian та The New York Times.

Фермер Кріс Ахтер з провінції Саскачеван у 2021 році не поставив 86 тонн льону покупцю Кенту Міклборо, що спонукало останнього звернутися до суду.

Чоловік пояснив, що обговорив з фермером потенційну угоду телефоном, а потім надіслав йому повідомлення з проєктом контракту, додавши: «‎Будь ласка, підтвердьте контракт на льон».

У відповідь Кріс Ахтер поставив емодзі «‎великий палець вгору». Покупець подумав, що фермер схвалив договір, але льон до домовленої дати так й не надійшов.

Кенту Міклборо пояснив, що в минулому він уже укладав контракти з Крісом Ахтером за допомогою текстових повідомлень. Водночас фермер стверджує, що емодзі «‎просто підтверджує, що він отримав контракт на льон», але воно не означає, що він погоджувався з умовами угоди.

Суддя став на бік покупця та оштрафував фермера. Він спирався на визначення смайлів від сайту Dictionary.com, в якому зазначається, що «‎великий палець угору» використовується для вираження згоди, схвалення або заохочення.