В Росії застрелили командира підводного човна «Краснодар» Станіслава Ржицького. Його човен запускав по Україні крилаті ракети «Калібр», зокрема, ймовірно, по Вінниці.

Російські медіа з посиланням на поліцію пишуть, що його застрелили під час ранкової пробіжки в Краснодарі біля спорткомплексу «Олімп». Ржицький отримав кілька куль у спину та груди.

Ліквідований був також заступником начальника з мобілізаційної роботи в Краснодарі. Канал Baza пише, що Ржицького було вбито чотирма пострілами в спину. У тілі загиблого отвори від куль калібру 9 міліметрів. Ймовірно працював кілер.

За даними видання NGL.media, підводний човен «Краснодар» міг запускати ракети по Вінниці у липні минулого року. Тоді ракети влучили у концертну залу «Будинок офіцерів» та паркувальний майданчик біля будинку побуту «Ювілейний». Загинули 27 українців і ще 202 були поранені.