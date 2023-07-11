У Херсонській області стартує ініціатива президента «Пліч-о-пліч» — інші регіоні допоможуть відбудувати регіон після того, як 6 червня Росія підірвала Каховську ГЕС.

Про це 10 липня повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

У межах «Пліч-о-пліч» 15 областей допоможуть відновити житло і критичну інфраструктуру у 26 населених пунктах Херсонської області. Насамперед будуть відновлювати будинки родинам військових, родинам загиблих військових, мамам із дітьми, літнім людям, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

У регіоні планують загалом відбудувати понад 3,5 тисячі обʼєктів. Рівненська область допоможе відновити села Кочубеївської громади, Хмельницька — Високопілля, а Черкаська область — Іванівку та Новопетрівку.