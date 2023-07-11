США попередили Кремль про серйозну відповідальність у разі, якщо Росія створить ядерну катастрофу на захопленій нею Запорізькій атомній електростанції.
Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ.
— Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне росію до відповідальності, – сказав він.
Також Міллер додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинно мати повний доступ до всіх обʼєктів АЕС, а Росія повинна сприяти цьому.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.
Миколаївська область відпрацювала план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.
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США попередили Кремль про серйозну відповідальність у разі, якщо Росія створить ядерну катастрофу на захопленій нею Запорізькій атомній електростанції.
Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ.
— Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне росію до відповідальності, – сказав він.
Також Міллер додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинно мати повний доступ до всіх обʼєктів АЕС, а Росія повинна сприяти цьому.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.
Миколаївська область відпрацювала план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.