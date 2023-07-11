США попередили Кремль про серйозну відповідальність у разі, якщо Росія створить ядерну катастрофу на захопленій нею Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ.

— Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне росію до відповідальності, – сказав він.

Також Міллер додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинно мати повний доступ до всіх обʼєктів АЕС, а Росія повинна сприяти цьому.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.