Цієї ночі російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО «приземлили» 26 із 28 повітряних цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Усі дрони запустили з південно-східного Приморсько-Ахтарського напрямку.
— В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Центр» силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за минулу добу, 10 липня, сили ППО знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БПЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, що на Миколаївщині, 10 липня, через російські обстріли горіла суха трава та чагарники в Куцурубській територіальній громаді громадах.
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Цієї ночі російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО «приземлили» 26 із 28 повітряних цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Усі дрони запустили з південно-східного Приморсько-Ахтарського напрямку.
— В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Центр» силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за минулу добу, 10 липня, сили ППО знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БПЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, що на Миколаївщині, 10 липня, через російські обстріли горіла суха трава та чагарники в Куцурубській територіальній громаді громадах.