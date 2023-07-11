Станом на 11 липня в Україні загинуло 235 020 окупантів. Сили оборони України за минулу добу знищили 540 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2023 року орієнтовно склали :
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Станом на 11 липня в Україні загинуло 235 020 окупантів. Сили оборони України за минулу добу знищили 540 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2023 року орієнтовно склали :