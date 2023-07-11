Станом на 11 липня в Україні загинуло 235 020 окупантів. Сили оборони України за минулу добу знищили 540 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2023 року орієнтовно склали :

танків - 4089 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин - 7983 (+17) одиниць,

артилерійських систем - 4385 (+14),

РСЗВ - 672 (+4),

засоби ППО - 414,

літаків - 315,

гелікоптерів - 310 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3693 (+7),

крилаті ракети - 1271,

кораблі/катери - 18,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6966 (+29),

спеціальна техніка - 640 (+8).