Засновник Meta Марк Цукерберг підтвердив, що його новий застосунок Threads за пʼять днів після запуску залучив 100 мільйонів користувачів.

Про це пише Bloomberg.

За словами Цукерберга, це було здебільшого органічне зростання Threads, тому що компанія Meta ще не запускала «багато реклами». Це перевершило очікування засновника.

Запуск нового застосунку став успішним, зокрема, завдяки великій авдиторії Meta — тільки Instagram має понад мільярд постійних користувачів (а ще є Facebook), і змінам у Twitter, які відвадили частину найактивніших користувачів. Threads поки що не містять реклами й дають людям уже знайомий досвід користування застосунком, бо він повʼязаний із Instagram.

Раніше повідомлялося, що компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали 5 мільйонів разів за перші 4 години.