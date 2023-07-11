З початку липня з чорноморських портів вийшло 6 суден, сукупно на них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Нараз у порту Одеси завершується завантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту. Зазначається, що це останні два балкери, які очікували завантаження.

У міністерстві наголошують, що флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу. Понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни «викреслюють» усі судна, які прямують до нього.

Повідомляється, що з 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. Наразі 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 млн т агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 липня Росія дронами-камікадзе намагалася атакувати зерновий термінал одного з Одеських портів.

Також нагадаємо, станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.