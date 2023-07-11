Міністерство оборони Білорусі планує обмін досвідом із найманцями російської приватної військової компанії «Вагнер» на білоруських полігонах.

Про це, з посиланням на власне джерело в міністерстві, пише білоруське видання «Белта».

В повідомленні зазначають, що полігони Збройних Сил Білорусі готуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії за участі групи «Вагнера».

— Після прибуття представників ПВК «Вагнер» та їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом особливу увагу приділять прийомам та способам ведення бойових дій Збройними Силами Білорусь, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Після цього російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.

В результаті очільник ПВК «‎Вагнера»‎ Євген Пригожин погодився зупинити рух військових колон своїх найманців , що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем.