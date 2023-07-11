З квітня 2023 року на території Миколаївської області сапери підрозділу 194 понтонно-мостової бригади Держспецтрансслужби знешкодили 900 вибухонебезпечних предметів.

Про це написала державна спеціальна служба транспорту.

Там розповіли, що саперний підрозділ пройшов та 158 гектарів та об'єктів іншого призначення в Миколаївської області.

— Відступаючи з української землі, ворог залишив після себе велику кількість небезпечного для життя заліза. Роботи у саперів ще дуже багато. Але крок за кроком поступово звільняємо нашу землю від залишків війни та повертаємо українців до мирного життя, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку деокупації Снігурівської громади Миколаївської області піротехніки розмінували приблизно 1200 гектар території.

Загалом, станом на квітень 2023 року повідомлялося, що піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.

У лютому 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій кім казав, що замінована територія — це одна з найбільших проблем в Миколаївській області. Загалом, близько 20% території регіону потребують обстеження та розмінування.

Також він зазначав, що для того, щоб повністю розмінувати Миколаївщину може піти не один десяток років.