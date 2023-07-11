В центрі Миколаєва жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою.

Про це написав миколаївський активіст, командир взводу 126 бригади Тероборони ЗСУ Ілля Зелінський.

На опублікованому відео жінка в агресивній формі заявила, що не розуміє «української мови».

— Я не понимаю этого языка, конченн*я, – сказала жінка з собакою. — Що зі мною не так? — зпитала перехожа. — Иди отсюда. Я тебя вообще не понимаю, чего ты идешь за мной? Со мной своим языком непонятным разговариваешь? Я не понимаю твой язык. Х*ли ты за мной идешь? Ты меня уже подза*бала. — Я очікую пояснення. — С хера ли? Или мне реально позвать кого-то?

Згодом жінка звернулась до перехожого та попросила його допомогли їй віришити конфлікт з перехожою.

— А вы можете мне помочь? Че ты за мной идешь? — Бо я хочу зрозуміти чого ви мене ображаєте? Чого ви почали на мене матюкатися просто посеред вулиці. Що я вам зробила, я йшла повз вас і не чіпала вас. — Я ничего не понимаю. — Ви не знаєте рідної мови? — Да, прикинь.

Згідно з дослідженням фонду «Демократичних ініціатив» від початку повномасштабного вторгнення українці почали частіше розмовляти рідною мовою. Власне, відсоток громадян, що робить це у побуті, – порівняно з 2021 роком – зріс на 7%.

Крім того, 23 лютого 2023 року у Миколаєві була прийнята програма розвитку української мови. За словами начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова, метою програми є, зокрема, створення домінантного україномовного простору.