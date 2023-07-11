Миколаїв став героєм міні-серіалу «Своя земля» про п'ять незламних міст України.

Як повідомляють в Миколаївській міськраді, серіал про життя міст, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебувають під масованими обстрілами, пережили окупацію чи стали прихистками для переміщених українців.

Так, в серії про місто-герой Миколаїв глядачам розповіли, як мешканці міста живуть в нових реаліях. Зокрема, у серіалі показали, як Миколаїв розв'язує проблему з водою та з якими іноземними партнерами співпрацює.

Не оминули творці серіалу й питання післявоєнної відбудови обласного центру та розповіли, хто зі світових архітекторів вже почав співпрацю з містом корабелів.

Як відомо, міні-серіал «Своя земля» про незламні українські міста створено IRI за підтримки USAID Ukraine - USAID Україна. Крім Миколаєва героями серіалу стали Семенівка на Чернігівщині, Тростянець на Сумщині, Дніпро та Львів.

Нагадаємо, нещодавно в Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги» у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.

Також минулого року український документальний проєкт «Хащі» побував у Миколаєві та зняв фільм про те, як живе місто під час війни.