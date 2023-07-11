Житель Новобузької громади Миколаївщини, отримав грошову допомогу на ремонт будівлі за програмою «єВідновлення».
Про це написав Міністр розвитку громад Олексій Кубраков на своїй сторінці в Facebook.
За словами міністра, завдяки тому, що родина та інші заявники отримали допомогу влітку, вони зможуть підготувати своє житло до настання холодів.
— Цей результат — про реальні історії людей. Одним із тих, хто отримав допомогу став мешканець Новобузької громади Миколаївщини, батько 4 дітей, троє з яких неповнолітні. Дітей він виховує самостійно, працює сторожем в місцевому ліцеї, – написав він.
Олександр Кубраков, що з початку дії програми українці подали 24 724 заяви. Попри те, що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв недостатні.
— Укотре закликаю громади налагодити роботу комісій. Від їх ефективності залежить, як швидко люди зможуть повернутися до своїх будинків. Є гроші — урядом спрямовано 4,4 мільярда гривень на реалізацію програми, створені механізми та цифрові інструменти, – потрібна відповідальність на місцях, – резюмував він.
Нагадаємо, що Миколаївщина – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».
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Житель Новобузької громади Миколаївщини, отримав грошову допомогу на ремонт будівлі за програмою «єВідновлення».
Про це написав Міністр розвитку громад Олексій Кубраков на своїй сторінці в Facebook.
За словами міністра, завдяки тому, що родина та інші заявники отримали допомогу влітку, вони зможуть підготувати своє житло до настання холодів.
— Цей результат — про реальні історії людей. Одним із тих, хто отримав допомогу став мешканець Новобузької громади Миколаївщини, батько 4 дітей, троє з яких неповнолітні. Дітей він виховує самостійно, працює сторожем в місцевому ліцеї, – написав він.
Олександр Кубраков, що з початку дії програми українці подали 24 724 заяви. Попри те, що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв недостатні.
— Укотре закликаю громади налагодити роботу комісій. Від їх ефективності залежить, як швидко люди зможуть повернутися до своїх будинків. Є гроші — урядом спрямовано 4,4 мільярда гривень на реалізацію програми, створені механізми та цифрові інструменти, – потрібна відповідальність на місцях, – резюмував він.
Нагадаємо, що Миколаївщина – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».