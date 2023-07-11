Житель Новобузької громади Миколаївщини, отримав грошову допомогу на ремонт будівлі за програмою «єВідновлення».

Про це написав Міністр розвитку громад Олексій Кубраков на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, завдяки тому, що родина та інші заявники отримали допомогу влітку, вони зможуть підготувати своє житло до настання холодів.

— Цей результат — про реальні історії людей. Одним із тих, хто отримав допомогу став мешканець Новобузької громади Миколаївщини, батько 4 дітей, троє з яких неповнолітні. Дітей він виховує самостійно, працює сторожем в місцевому ліцеї, – написав він.

Олександр Кубраков, що з початку дії програми українці подали 24 724 заяви. Попри те, що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв недостатні.