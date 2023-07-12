Кілька десятків онкологів, хірургів та медичних директорів з усієї України підписали відкритий лист до депутатів Верховної ради із закликом прийняти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ця речовина полегшить та покращить якість життя пацієнтів, які того потребують, зазначає онкохірург Андрій Безносенко.

Лікар наводить приклади з іншими речовинами та засобами, які допомагають пацієнтам: гіпс, хімієтерапія, інсулін, морфін тощо.

— Але деякі з не лікарів не знають, що медичний канабіс допомагає здолати наслідки хімієтерапії, лікує ПТСР у військових, допомагає життя пацієнтам з хворобою Паркінсона та, найголовніше, забезпечує прийнятну якість життя у пацієнтів на останньому етапі життя, — додає лікар.

За його словами, більшість лікарів-онкологів підтримують такі законодавчі зміни. Підтвердженням тому є підписи на відкритому листі до депутатів.

— Якщо у когось є пересторога щодо контролю за вирощуванням та призначеннями, проголосуйте післязавтра №7457 та контролюйте створення та виконання підзаконних актів. Але проголосуйте, бо пацієнти цього чекають, – каже Андрій Безносенко.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з початку повномасштабної війни вперше провели аеромедичну евакуацію для донорського серця. Його отримав 15-річний Максим з Врадіївки Миколаївської області.